"Торино" сыграл вничью с "Пармой" в первом матче чемпионата Италии после возобновления

ТАСС, 20 июня. "Торино" сыграл вничью с "Пармой" со счетом 1:1 в домашнем матче 25-го тура чемпионата Италии.
В составе хозяев мяч на счету Николя Н"Кулу (15-я минута), у гостей отличился Юрай Куцка (31). Нападающий туринцев Андреа Белотти на 48-й минуте не реализовал пенальти.
Эта игра стала первой во возобновленном чемпионате, который был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса.
Турнирную таблицу возглавляет туринский "Ювентус", на счету которого 63 очка после 26 игр, вторым идет римский "Лацио" (62 очка в 26 матчах), третьим - миланский "Интер" (54 очка после 25 игр). "Торино" занимает 15-е место с 28 очками, "Парма" (36) - седьмое.
Перед возобновлением чемпионата завершился сезон Кубка Италии, победу в турнире одержал "Наполи". Из пятерки ведущих чемпионатов был досрочно завершен один турнир (чемпионат Франции). Из первой десятки чемпионатов также были досрочно завершены турниры в Нидерландах и Бельгии. Российская премьер-лига возобновилась 19 июня.
|№
|Команда
|М
|В
|Н
|П
|Мячи
|О
|1
|Ювентус
|26
|20
|3
|3
|50-24
|63
|2
|Лацио
|26
|19
|5
|2
|60-23
|62
|3
|Интер
|25
|16
|6
|3
|49-24
|54
|4
|Аталанта
|25
|14
|6
|5
|70-34
|48
|5
|Рома
|26
|13
|6
|7
|51-35
|45
|6
|Наполи
|26
|11
|6
|9
|41-36
|39
|7
|Парма
|26
|10
|6
|10
|33-32
|36
|8
|Милан
|26
|10
|6
|10
|28-34
|36
|9
|Верона
|25
|9
|8
|8
|29-26
|35
|10
|Болонья
|26
|9
|7
|10
|38-42
|34
|11
|Сассуоло
|25
|9
|5
|11
|41-39
|32
|12
|Кальяри
|25
|8
|8
|9
|41-40
|32
|13
|Фиорентина
|26
|7
|9
|10
|32-36
|30
|14
|Удинезе
|26
|7
|7
|12
|21-37
|28
|15
|Торино
|26
|8
|4
|14
|29-46
|28
|16
|Сампдория
|25
|7
|5
|13
|28-44
|26
|17
|Дженоа
|26
|6
|7
|13
|31-47
|25
|18
|Лечче
|26
|6
|7
|13
|34-56
|25
|19
|СПАЛ
|26
|5
|3
|18
|20-44
|18
|20
|Брешиа
|26
|4
|4
|18
|22-49
|16