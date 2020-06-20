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Футбол в Италии

"Торино" сыграл вничью с "Пармой" в первом матче чемпионата Италии после возобновления

Чемпионат Италии был приостановлен с марта из-за пандемии коронавируса
Описание
© EPA-EFE/ALESSANDRO DI MARCO

ТАСС, 20 июня. "Торино" сыграл вничью с "Пармой" со счетом 1:1 в домашнем матче 25-го тура чемпионата Италии.

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В составе хозяев мяч на счету Николя Н"Кулу (15-я минута), у гостей отличился Юрай Куцка (31). Нападающий туринцев Андреа Белотти на 48-й минуте не реализовал пенальти.

Эта игра стала первой во возобновленном чемпионате, который был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса.

Турнирную таблицу возглавляет туринский "Ювентус", на счету которого 63 очка после 26 игр, вторым идет римский "Лацио" (62 очка в 26 матчах), третьим - миланский "Интер" (54 очка после 25 игр). "Торино" занимает 15-е место с 28 очками, "Парма" (36) - седьмое.

Перед возобновлением чемпионата завершился сезон Кубка Италии, победу в турнире одержал "Наполи". Из пятерки ведущих чемпионатов был досрочно завершен один турнир (чемпионат Франции). Из первой десятки чемпионатов также были досрочно завершены турниры в Нидерландах и Бельгии. Российская премьер-лига возобновилась 19 июня.

Чемпионат Италии по футболу сезона-2019/20
КомандаМВНПМячиО
1Ювентус26203350-2463
2Лацио26195260-2362
3Интер25166349-2454
4Аталанта25146570-3448
5Рома26136751-3545
6Наполи26116941-3639
7Парма261061033-3236
8Милан261061028-3436
9Верона2598829-2635
10Болонья26971038-4234
11Сассуоло25951141-3932
12Кальяри2588941-4032
13Фиорентина26791032-3630
14Удинезе26771221-3728
15Торино26841429-4628
16Сампдория25751328-4426
17Дженоа26671331-4725
18Лечче26671334-5625
19СПАЛ26531820-4418
20Брешиа26441822-4916

 

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