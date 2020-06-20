"Торино" сыграл вничью с "Пармой" в первом матче чемпионата Италии после возобновления

ТАСС, 20 июня. "Торино" сыграл вничью с "Пармой" со счетом 1:1 в домашнем матче 25-го тура чемпионата Италии.

Италия оправляется от коронавируса и возобновляет футбольный чемпионат

Новая победа. Италия оправляется от коронавируса и возобновляет футбольный чемпионат

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В составе хозяев мяч на счету Николя Н"Кулу (15-я минута), у гостей отличился Юрай Куцка (31). Нападающий туринцев Андреа Белотти на 48-й минуте не реализовал пенальти.

Эта игра стала первой во возобновленном чемпионате, который был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса.

Турнирную таблицу возглавляет туринский "Ювентус", на счету которого 63 очка после 26 игр, вторым идет римский "Лацио" (62 очка в 26 матчах), третьим - миланский "Интер" (54 очка после 25 игр). "Торино" занимает 15-е место с 28 очками, "Парма" (36) - седьмое.

Перед возобновлением чемпионата завершился сезон Кубка Италии, победу в турнире одержал "Наполи". Из пятерки ведущих чемпионатов был досрочно завершен один турнир (чемпионат Франции). Из первой десятки чемпионатов также были досрочно завершены турниры в Нидерландах и Бельгии. Российская премьер-лига возобновилась 19 июня.