Эксперт: победителя боя Волков - Блэйдс может определить один удар

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Победитель боя между Александром Волковым и Кертисом Блэйдсом на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) может быть определен одним ударом. Такое мнение ТАСС высказал российский боец, бывший соперник Блэйдса Шамиль Абдурахимов.

Бой Волков - Блэйдс пройдет в ночь на воскресенье в Лас-Вегасе.

"Соперник у Александра очень не простой, он очень силен в борьбе и ударную технику тоже набрал, - сказал Абдурахимов. - Я думаю, Волкову надо использовать свой рост, длинные руки для боя на дистанции. Не стоит Блэйдса подпускать в борьбу, в борьбе он очень хорош. А так видел, что Александр прибавил в "физике".

"В тяжелом весе решить весь исход боя можно одним ударом, поэтому не стоит исключать такой вариант. Я думаю, кто функционально будет лучше готов, тот и выиграет", - добавил собеседник агентства.