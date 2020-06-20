Артемьев лидирует в группе А после пяти партий на шахматном онлайн-турнире

Артемьев в первый день обыграл индийца Пенталу Харикришну и россиянина Даниила Дубова, сыграл вничью с Хикару Накамурой из США, соотечественником Александром Грищуком и норвежцем Магнусом Карлсеном.

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Российский гроссмейстер Владислав Артемьев занимает первое место в группе А после пяти партий турнира по быстрым шахматам Chessable Masters.

Артемьев лидирует в группе, набрав 3,5 очка, за ним в таблице расположились Дубов (3), Карлсен (2,5), Накамура (2,5), Грищук (2) и Харикришна (1,5).

В воскресенье состоятся первые пять раундов в группе B, в которой сыграют россиянин Ян Непомнящий, американец Фабиано Каруана, француз Максим Вашье-Лаграв, Аниш Гири из Нидерландов, азербайджанец Теймур Раджабов и Дин Лижэнь из Китая. Второй тур группы А пройдет в понедельник.

Chessable Masters с призовым фондом $150 тыс. - третий турнир в шахматном туре, организованном Карлсеном. Игроки проведут 10 партий в группе, четверо сильнейших выйдут в четвертьфинал. Победителем первого турнира стал норвежец. Общий призовой фонд тура, который состоит из четырех турниров и Гранд-финала, составляет $1 млн.