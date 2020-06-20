В "Зените" рассчитывают, что процент болельщиков на трибунах на матчах РПЛ будут повышать

В субботу "Зенит" в гостях обыграл московский ЦСКА со счетом 4:0 в матче 23-го тура чемпионата России. Матчи РПЛ проходят со зрителями, заполняемость стадиона не должна превышать 10% от общей вместимости, рассадка зрителей производится с учетом социальной дистанции.

"Сегодня на матче был представитель Роспотребнадзора вместе с руководителями РФС и премьер-лиги. Насколько я знаю, никаких претензий по проведению матча не было, рассадка сработала, - сказал Медведев. - Было бы здорово, если бы начали поднимать процент болельщиков. Если бы его подняли в два раза, это позволило бы встретить на стадионе всех владельцев абонементов".

После победы над ЦСКА "Зенит" упрочил лидерство в турнирной таблице. "У нас есть лозунг, в котором говорится, что доминирование - наша цель, - отметил Медведев. - Мы играем не с юниорской командой, а с основным составом, в котором есть такие игроки, как [Марио] Фернандес, [Никола] Влашич, [Игорь] Акинфеев. Но после той работы, которую команда проделала во время самоизоляции, соблюдая все протоколы и медицинские регламенты, бросалось в глаза, что "Зенит" выглядел легче".

В следующем туре "Зенит" 26 июня примет самарские "Крылья Советов".