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ММА

Американский боец Блэйдс назвал Волкова очень сильным соперником

Российский спортсмен проиграл единогласным решением судей

ТАСС, 21 июня. Американский боец смешанного стиля (ММА) Кертис Блэйдс после победы над Александром Волковым назвал россиянина очень сильным соперником. Об этом он рассказал в интервью после боя.

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Поединок Волков - Блэйдс прошел на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Лас-Вегасе и завершился победой американского спортсмена единогласным решением судей.

"Это невероятно сильный парень, у него мощные ноги, - сказал Блэйдс. - Я старался переводить в борьбу, но это отнимало очень много сил. Не зря Волков был близок к титульному бою, он тяжеловес очень высокого уровня. Сейчас я просто счастлив победе".

В активе 31-летнего россиянина 31 победа и восемь поражений. На счету 29-летнего Блэйдса 14 побед и два поражения, еще один бой был признан несостоявшимся.

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ММА
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