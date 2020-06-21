Российский боец Волков не получил серьезных травм в поединке с Блэйдсом

ТАСС, 21 июня. Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Волков не получил серьезных травм в поединке против американца Кертиса Блэйдса. Об этом ТАСС сообщили в команде спортсмена.

Поединок в тяжелом весе между Волковым и Блэйдсом прошел на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Лас-Вегасе и завершился победой американского спортсмена единогласным решением судей.

"Александр не получил серьезных травм", - сказал собеседник агентства.

В активе 31-летнего россиянина 31 победа и восемь поражений. На счету 29-летнего Блэйдса 14 побед и два поражения, еще один бой был признан несостоявшимся.