Минаков: российский боец Волков проиграл Блэйдсу из-за плохой борьбы

Поединок в тяжелом весе между Волковым и Блэйдсом прошел на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Лас-Вегасе и завершился победой американского спортсмена единогласным решением судей.

"Ему не хватило того, чего не хватало и раньше - борьбы, - сказал Минаков. - В данной ситуации Саша выглядел довольно печально. Ему было тяжело и в других боях, но он свежее выглядел в последних раундах. Я думал, что он в четвертом раунде включится, но этого не произошло, Саша практически не бил все пять раундов. Блэйдс сделал все, что от него ожидали, а у Саши не хватило энергии, чтобы работать в стойке".

"Ударникам важно уметь стоять на ногах и не давать себя сбивать. У него были все шансы стать чемпионом, если бы не тот удар от [Деррика] Льюиса. А вот когда появляются серьезные соперники-борцы, тут начинаются проблемы", - добавил собеседник агентства.