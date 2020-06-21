Тренер Волкова считает, что российский боец мог нокаутировать Блэйдса

В воскресенье на турнире в Лас-Вегасе Волков проиграл Блэйдсу единогласным решением судей.

"Выносливость была на уровне, мы ожидали подобного давления от соперника, - сказал Кияшко. - После третьего раунда он физически "сдох", еле-еле стоял. Могли закончить в четвертом раунде, не хватило 20 секунд. Александр дышал прекрасно и добавлял в четвертом-пятом раунде как обычно".

"Могу сказать, что был неполный лагерь, возможно, надо было что-то поменять в тактике. Может быть, больше встречать соперника коленями. Но есть, что делать в будущем, это урок для нас. Ответственности с себя не снимаем, поражение принимаем. Ну а хейтеры всегда будут: если бы Саша забил соперника в четвертом раунде, лилась бы грязь, что он пропускает тейкдауны", - добавил собеседник агентства.