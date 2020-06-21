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ММА

Тренер Волкова считает, что российский боец мог нокаутировать Блэйдса

В воскресенье на турнире в Лас-Вегасе россиянин проиграл американцу единогласным решением судей

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Российский боец Александр Волков мог нокаутировать американца Кертиса Блэйдса в поединке Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом ТАСС заявил тренер россиянина Тарас Кияшко.

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В воскресенье на турнире в Лас-Вегасе Волков проиграл Блэйдсу единогласным решением судей.

"Выносливость была на уровне, мы ожидали подобного давления от соперника, - сказал Кияшко. - После третьего раунда он физически "сдох", еле-еле стоял. Могли закончить в четвертом раунде, не хватило 20 секунд. Александр дышал прекрасно и добавлял в четвертом-пятом раунде как обычно".

"Могу сказать, что был неполный лагерь, возможно, надо было что-то поменять в тактике. Может быть, больше встречать соперника коленями. Но есть, что делать в будущем, это урок для нас. Ответственности с себя не снимаем, поражение принимаем. Ну а хейтеры всегда будут: если бы Саша забил соперника в четвертом раунде, лилась бы грязь, что он пропускает тейкдауны", - добавил собеседник агентства.

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