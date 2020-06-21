Президент UFC Уайт раскритиковал Блэйдса за бой с Волковым

ТАСС, 21 июня. Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт раскритиковал американца Кертиса Блэйдса за поединок с россиянином Александром Волковым. Об этом он рассказал во время онлайн-конференции.

Блэйдс в преддверии поединка критиковал UFC за то, что организация недостаточно платит бойцам.

"Когда ты всю неделю говоришь неприятные вещи, а потом проводишь такой бой, то выглядишь глупо", - сказал Уайт.

Поединок в тяжелом весе между Волковым и Блэйдсом прошел на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Лас-Вегасе и завершился победой американского спортсмена единогласным решением судей.

В активе 31-летнего россиянина 31 победа и восемь поражений. На счету 29-летнего Блэйдса 14 побед и два поражения, еще один бой был признан несостоявшимся.