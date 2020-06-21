{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
ММА

Российский боец Волков назвал тяжелым поединок с Блэйдсом на турнире UFC

Россиянин проиграл американцу единогласным решением судей.

ТАСС, 21 июня. Российский боец смешанного стиля Александр Волков считает, что поединок против американца Кертиса Блэйдса получился тяжелым. Об этом спортсмен заявил в своем Instagram.

На эту тему
Российский боец Волков проиграл Блэйдсу на турнире UFC

В ночь на воскресенье Волков проиграл Блэйдсу единогласным решением судей.

"Всем спасибо за поддержку, поединок был тяжелый. Выложился на все 100%, в тех условиях, которые у меня были для подготовки, сделал все, что мог. Получилось забрать два последних раунда и переломить ход боя, но немного не хватило для того, чтобы победить", - сказал Волков.

"Травм серьезных нет, повреждения я тоже не получил, поэтому вернусь к тренировкам максимально быстро, когда вернусь в Москву", - добавил спортсмен.

В активе 31-летнего россиянина 31 победа и восемь поражений. На счету 29-летнего Блэйдса 14 побед и два поражения, еще один бой был признан несостоявшимся.

Теги
ММА
ММА
Тренер Волкова считает, что российский боец мог нокаутировать Блэйдса
В воскресенье на турнире в Лас-Вегасе россиянин проиграл американцу единогласным решением судей
Читать полностью