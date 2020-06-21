Российский боец Волков назвал тяжелым поединок с Блэйдсом на турнире UFC

ТАСС, 21 июня. Российский боец смешанного стиля Александр Волков считает, что поединок против американца Кертиса Блэйдса получился тяжелым. Об этом спортсмен заявил в своем Instagram .

В ночь на воскресенье Волков проиграл Блэйдсу единогласным решением судей.

"Всем спасибо за поддержку, поединок был тяжелый. Выложился на все 100%, в тех условиях, которые у меня были для подготовки, сделал все, что мог. Получилось забрать два последних раунда и переломить ход боя, но немного не хватило для того, чтобы победить", - сказал Волков.

"Травм серьезных нет, повреждения я тоже не получил, поэтому вернусь к тренировкам максимально быстро, когда вернусь в Москву", - добавил спортсмен.

В активе 31-летнего россиянина 31 победа и восемь поражений. На счету 29-летнего Блэйдса 14 побед и два поражения, еще один бой был признан несостоявшимся.