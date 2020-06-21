"Уфа" подтвердила готовность к проведению матча РПЛ с "Тамбовом"

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Футбольный клуб "Уфа" готов провести домашний матч 23-го тура Тинькофф - Российской премьер лиги (РПЛ) с "Тамбовом". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Уфы".

Встреча "Уфы" и "Тамбова" запланирована на 21 июня, начало - 15:00 мск. Ранее сообщалось, что один из игроков "Уфы" был инфицирован коронавирусом.

"Матч состоится. Все игроки у нас здоровы", - сказал собеседник агентства.

"Уфа" занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 27 очков в 22 матчах. "Тамбов" идет 13-м, имея в активе 25 очков после 22 встреч.