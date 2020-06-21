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Футбол в России

Футболист ЦСКА Сигурдссон извинился перед болельщиками за разгромное поражение от "Зенита"

Армейцы проиграли со счетом 0:4

ТАСС, 21 июня. Нападающий футбольного клуба ЦСКА Арнор Сигурдссон попросил прощения у болельщиков за разгромное поражение от санкт-петербургского "Зенита". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу клуба.

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В субботу армейцы в матче 23-го тура чемпионата России дома проиграли "Зениту" со счетом 0:4.

"В первую очередь я хотел бы извиниться перед нашими болельщиками. Неприемлемо играть так, как мы играли. Мы допустили много глупых ошибок. Что еще можно сказать после такой ужасной игры?" - сказал Сигурдссон.

ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице, набрав в 23 матчах 36 очков. Петербуржцы возглавляют таблицу с 53 очками в активе.

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