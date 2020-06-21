Борис Ротенберг: юноши "Ростова" не получили бы пользы в РПЛ, играя со сверстниками

МОСКВА, 21 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Юные футболисты "Ростова" не получили бы необходимого опыта в матче 23-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Сочи", если бы играли против сверстников. Такое мнение ТАСС высказал владелец и президент "Сочи" Борис Ротенберг. В пятницу "Сочи" обыграл "Ростов" со счетом 10:1. Средний возраст игроков в заявке ростовского клуба составлял 17,2 года. Основная и молодежная команды "Ростова" находятся на карантине из-за нескольких случаев заражения коронавирусом. В четверг генеральный секретарь Российского футбольного союза Александр Алаев сообщил, что матч мог быть перенесен на 19 июля при согласии обоих клубов, но "Сочи" отказался от переноса.

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"Эта грязь (критические высказывания в соцсетях после результата - прим. ТАСС) на нас продолжает литься, и все молчат. И люди не могут оценить реалии вещей, которые представил "Ростов", - сказал Ротенберг. - Их парни молодцы, дали бой, но мы не могли не забивать столько мячей, сколько забили, поскольку у нас играют профессионалы. Если бы мы жалели молодых, то те не поняли бы этого, так как когда ты борешься с более сильным соперником, то чем больше усилий он прикладывает, чтобы обыграть тебя, тем больше возможностей у тебя для прогресса". "Если сильный соперник будет играть с тобой в поддавки, то любой молодой парень, который вышел на матч премьер-лиги, скажет, что его команда проиграла "Сочи" со счетом 0:1. Все бы тогда сказали, что "Сочи" мертвый, не смог с таким бюджетом выиграть крупно у молодежи, - сказал Ротенберг. - Если бы мы проиграли, то было бы то же самое: тогда бы сказали, так вам и надо. Выиграли бы с разницей в 20 мячей, говорили бы точно так же, как и сейчас". По словам Ротенберга, руководству "Ростова" следует всем объяснить причины заражения игроков. "Да, говорят, что с них не снимают ответственность, но мы-то причем здесь? Нам что, извиняться за это, мы обидели кого-то? Ребята вышли на поле и показали тот уровень футбола, который могли", - отметил Ротенберг. Любой другой клуб РПЛ отказался бы от переноса Ситуация, связанная с заболеванием игроками коронавирусом, обсуждалась на последнем общем собрании Российской премьер-лиги, отметил Ротенберг. "Эти футболисты своевременно должны быть выявлены, изолированы, предприняты меры по дезинфекции, и если у кого-то был контакт, то тех надо было протестировать. Если игроки здоровы, то этот состав должен продолжать тренироваться с обеспечением норм Роспотребнадзора. И когда говорили о возможности переноса матчей, то было сказано, что переносов не будет, так как таких дней для этого нет", - подчеркнул руководитель "Сочи".

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