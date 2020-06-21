Тесты ФК "Тамбов" на коронавирус перед матчем с "Уфой" дали отрицательный результат

МОСКВА, 21 июня. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Все тесты игроков и сотрудников футбольного клуба "Тамбов" на коронавирусную инфекцию перед матчем 23-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Уфы" дали отрицательный результат. Об этом ТАСС сообщил спортивный директор тамбовчан Павел Худяков.

Матч между "Уфой" и "Тамбовом" состоится 21 июня в Уфе на стадионе "Нефтяник", начало игры - 15:00 мск. Эта игра станет для команд первой после трехмесячной паузы, вызванной пандемией коронавируса.

"Мы сдавали тест позавчера, у всей команды отрицательные результаты. У нас все нормально - тесты сдала команда, администраторы, врачи, руководство. Мы сдаем их по два раза в неделю", - сказал Худяков.

Ранее в пресс-службе "Уфы" ТАСС сообщили о том, что команда, вопреки сообщениям в СМИ о положительном тесте на коронавирусную инфекцию у одного из игроков, готова к проведению матча. В клубе отметили, что все игроки здоровы.

"Тамбов" после 22 туров занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков. "Уфа" располагается на 10-й строчке, имея в активе 27 очков.