Агент Мозгова заявил, что баскетболист не собирается завершать карьеру

В июле прошлого года Мозгов подписал однолетний контракт с "Химками", с того момента он не сыграл за клуб ни одного матча. В настоящее время 33-летний центровой восстанавливается от повреждения колена, из-за которого не играл с 2018 года.

"Вопроса такого [завершения карьеры] на повестке нет. Если бы хотел закончить - не делал бы операцию на колене, - сказал Шарифьянов. - Пока рано говорить [о сроках восстановления]. Все прошло успешно, но швы еще даже не сняли, поэтому реабилитация еще не началась".

Мозгов выступал в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с 2010 года, в 2016-м он в составе "Кливленда" стал чемпионом лиги. Летом того же года Мозгов подписал контракт с "Лос-Анджелес Лейкерс" на четыре года, за которые должен был получить $64 млн. В 2017 году "Лейкерс" обменяли центрового в "Бруклин", который через сезон отправил его в "Орландо". В "Мэджик" Мозгов не сыграл ни одного матча из-за повреждения колена, по окончании сезона-2018/19 клуб отчислил баскетболиста.