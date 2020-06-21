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Единая лига ВТБ

Агент Мозгова заявил, что баскетболист не собирается завершать карьеру

По словам Максима Шарифьянова, поэтому центровой сделал операцию на колене
Тимофей Мозгов Михаил Александров/ТАСС
Описание
Тимофей Мозгов
© Михаил Александров/ТАСС

МОСКВА, 21 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российский баскетболист Тимофей Мозгов не собирается завершать карьеру и именно поэтому сделал операцию на колене. Об этом ТАСС рассказал агент игрока Максим Шарифьянов.

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В июле прошлого года Мозгов подписал однолетний контракт с "Химками", с того момента он не сыграл за клуб ни одного матча. В настоящее время 33-летний центровой восстанавливается от повреждения колена, из-за которого не играл с 2018 года.

"Вопроса такого [завершения карьеры] на повестке нет. Если бы хотел закончить - не делал бы операцию на колене, - сказал Шарифьянов. - Пока рано говорить [о сроках восстановления]. Все прошло успешно, но швы еще даже не сняли, поэтому реабилитация еще не началась".

Мозгов выступал в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с 2010 года, в 2016-м он в составе "Кливленда" стал чемпионом лиги. Летом того же года Мозгов подписал контракт с "Лос-Анджелес Лейкерс" на четыре года, за которые должен был получить $64 млн. В 2017 году "Лейкерс" обменяли центрового в "Бруклин", который через сезон отправил его в "Орландо". В "Мэджик" Мозгов не сыграл ни одного матча из-за повреждения колена, по окончании сезона-2018/19 клуб отчислил баскетболиста.

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