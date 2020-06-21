Путин уверен, что наследие крупных турниров в РФ будет эффективно использоваться

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Инфраструктура крупных международных спортивных турниров, прошедших в России в последние годы, будет использоваться эффективно. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью для фильма "Россия. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

"Я просто уверен, что оно будет эффективно использоваться", - ответил глава государства на вопрос, будет ли загружена инфраструктура, оставшаяся в наследие от крупных спортивных мероприятий.

По словам Путина, "важно не только материальное наследие" - стадионы, лыжные трассы и так далее. "Больше должно быть культурных, спортивных мероприятий, которые призваны объединять страны, людей, народы, а не разъединять их", - подчеркнул российский лидер.