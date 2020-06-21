Менеджер Волкова: российский боец останется на верху рейтинга UFC, несмотря на поражение

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля Александр Волков сохранит высокую позицию в рейтинге Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) после поражения от американца Кертиса Блэйдса. Об этом ТАСС заявил менеджер россиянина Иван Банников.

В воскресенье в главном бою турнира UFC в Лас-Вегасе Волков проиграл Блэйдсу единогласным решением судей.

"Останется [в топе], но путь к чемпионству будет дольше", - сказал Банников.

В активе 31-летнего россиянина 31 победа и восемь поражений. На счету 29-летнего Блэйдса 14 побед и два поражения, еще один бой был признан несостоявшимся.