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Менеджер Волкова: российский боец останется на верху рейтинга UFC, несмотря на поражение

В воскресенье россиянин уступил американцу Кертису Блэйдсу на турнире в Лас-Вегасе

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля Александр Волков сохранит высокую позицию в рейтинге Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) после поражения от американца Кертиса Блэйдса. Об этом ТАСС заявил менеджер россиянина Иван Банников.

В воскресенье в главном бою турнира UFC в Лас-Вегасе Волков проиграл Блэйдсу единогласным решением судей.

"Останется [в топе], но путь к чемпионству будет дольше", - сказал Банников.

В активе 31-летнего россиянина 31 победа и восемь поражений. На счету 29-летнего Блэйдса 14 побед и два поражения, еще один бой был признан несостоявшимся.

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