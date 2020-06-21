Член исполкома UWW: греко-римская борьба может быть исключена из олимпийской программы

ТАСС, 21 июня. Греко-римская борьба может не быть включена в программу Олимпийских игр 2024 года в Париже. Об этом сообщил член исполнительного комитета Объединенного мира борьбы (UWW), временно исполняющий обязанности главы Федерации борьбы Азербайджана Намиг Алиев, комментарий которого приводит пресс-служба федерации.

"В последнее время этот вид борьбы был несколько забыт, несмотря на то, что UWW вносит изменения в некоторые правила, чтобы улучшить содержание. Пляжная борьба была включена в программу юношеских Олимпийских игр, мы на протяжении нескольких лет выступаем в этом виде и у нас есть свои чемпионы. Судя по обсуждениям на исполкоме UWW, скорее всего, греко-римская борьба не будет включена в программу Олимпийских игр - 2024", - рассказал Алиев.

Греко-римская борьба вошла в программу современных Олимпийских игр на первой Олимпиаде, которая состоялась в Афинах в 1896 году. Единственный раз она не была представлена в программе на Олимпиаде, прошедшей в 1900 году в Париже.

Париж примет Олимпийские игры в 2024 году, соревнования пройдут с 26 июля по 11 августа.