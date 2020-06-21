Матч РПЛ "Краснодар" - "Динамо" перенесен из-за случаев коронавируса в московском клубе

ТАСС, 21 июня. Матч 23-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Краснодаром" и "Динамо" перенесен из-за обнаружения новых случаев заражения коронавирусной инфекцией у футболистов московской команды. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Коронавирус обнаружен у трех игроков "Динамо" - Клинтона Н'Жи, Себастьяна Шиманьского и Шарля Каборе. Все трое отправлены на двухнедельный карантин. Остальные игроки, а также тренерский штаб и персонал клуба с субботы находятся на базе в подмосковном Новогорске в закрытом режиме. Весь клуб, помимо троих зараженных, в субботу повторно сдал тесты на коронавирусную инфекцию, все результаты оказались отрицательными.

Российский футбольный союз (РФС) на основе обращения РПЛ принял решение при согласии обоих участников перенести матч на резервную дату - 19 июля. Также в этот день пройдет полуфинал Олимп - Кубка России. "Динамо" поблагодарило руководство "Краснодара" в лице президента клуба Сергея Галицкого "за жест доброй воли, человеческое и спортивное благородство".

В пятницу в матче 23-го тура "Сочи" разгромил "Ростов" (10:1). Средний возраст заявки "Ростова" стал самым молодым в истории РПЛ (17,2 года). Клуб был вынужден отправить на матч игроков академии клуба из-за шести случаев заражения среди футболистов основной команды, которая, как и молодежный состав, впоследствии была отправлена на карантин. В четверг генеральный секретарь РФС Александр Алаев сообщил, что матч мог быть перенесен на 19 июля при согласии обоих клубов, но "Сочи" отказался от переноса.