РФС допускает возможность проведения игр Кубка России после завершения сезона в РПЛ

ТАСС, 21 июня. Российский футбольный союз (РФС) допускает возможность проведения игр Олимп - Кубка России по футболу после завершения сезона в Тинькофф - Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Решение о возможном изменении сроков завершения Олимп - Кубка России было принято на бюро исполкома РФС, которое состоялось 21 июня. На нем также было принято решение о переносе на 19 июля матча 23-го тура чемпионата России между "Краснодаром" и "Динамо". Изменение даты матча произошло из-за того, что у трех игроков столичной команды - Клинтона Н'Жи, Шарля Каборе и Себастьяна Шиманьского - был диагностирован коронавирус, в связи с этим остальные члены команды, тренерский штаб и обслуживающий персонал с 20 июня находятся на учебно-тренировочной базе клуба в подмосковном Новогорске в закрытом режиме.