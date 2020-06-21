РФС допускает возможность проведения игр Кубка России после завершения сезона в РПЛ

ТАСС, 21 июня. Российский футбольный союз (РФС) допускает возможность проведения игр Олимп - Кубка России по футболу после завершения сезона в Тинькофф - Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом сообщается на официальном сайте организации.
Решение о возможном изменении сроков завершения Олимп - Кубка России было принято на бюро исполкома РФС, которое состоялось 21 июня. На нем также было принято решение о переносе на 19 июля матча 23-го тура чемпионата России между "Краснодаром" и "Динамо". Изменение даты матча произошло из-за того, что у трех игроков столичной команды - Клинтона Н'Жи, Шарля Каборе и Себастьяна Шиманьского - был диагностирован коронавирус, в связи с этим остальные члены команды, тренерский штаб и обслуживающий персонал с 20 июня находятся на учебно-тренировочной базе клуба в подмосковном Новогорске в закрытом режиме.
"Для создания равных условий участникам соревнований, в случае, если с подобной просьбой обратятся клубы, вышедшие в полуфинал Кубка России, РФС рассмотрит вариант с изменением формата розыгрыша Олимп - Кубка России и его проведением после окончания Тинькофф - Российской премьер-лиги, но до 3 августа 2020 года", - говорится в сообщении РФС.
Сезон в российском футболе возобновился после трехмесячной паузы, вызванной пандемией коронавируса, 19 июня. На данный момент в чемпионате России сыграны пять матчей 23-го тура. Во встрече "Сочи" - "Ростов", которая завершилась победой хозяев со счетом 10:1, в составе гостей в связи с уходом на карантин основного и молодежного составов на поле вышли игроки клубной академии - средний возраст заявки составил 17,2 года.
В Олимп - Кубке России на момент паузы была определена одна полуфинальная пара - московский "Спартак" и "Зенит" встретятся в Санкт-Петербурге. В другом полуфинале подмосковные "Химки" сыграют с победителем пары "Шинник" - "Урал" (встреча состоится 24 июня). Полуфиналы запланированы на 18-19 июля. Финал Олимп - Кубка России должен пройти 25 июля в Екатеринбурге на "Екатеринбург-Арене".