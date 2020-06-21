Тренер "Ростова" Карпин сравнил возобновленный сезон в РПЛ с первенством водокачки

МОСКВА, 21 июня. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Главный тренер футбольного клуба "Ростов" Валерий Карпин считает, что возобновленный после трехмесячной паузы сезон в Тинькофф - Российской премьер-лиге (РПЛ) напоминает первенство водокачки. Такое мнение Карпин высказал ТАСС.

17 июня в "Ростове" у шести игроков основного состава была диагностирована коронавирусная инфекция, после чего команда ушла на двухнедельный карантин. Игра ростовчан в пятницу против "Сочи" не была перенесена и завершилась победой команды из Краснодарского края со счетом 10:1. В составе "Ростова" в той встрече на поле вышли игроки клубной академии - средний возраст заявки составил 17,2 года.

"Сейчас чемпионат напоминает первенство водокачки. Будет ли "Ростов" просить переиграть матч с "Сочи"? Это вопрос не ко мне - я тренер", - сказал Карпин.

В воскресенье матч 23-го тура РПЛ между "Краснодаром" и "Динамо" был перенесен на 19 июля после обнаружения коронавируса у трех футболистов московского клуба - Клинтона Н`Жи, Шарля Каборе и Себастьяна Шиманьского. Встреча должна была пройти в воскресенье.

"Ростов" на данный момент занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков. Отставание от идущего первым петербургского "Зенита" составляет 15 очков. В 24-м туре дончане дома должны сыграть с тульским "Арсеналом". Игра запланирована на 27 июня, начало встречи - 20:00 мск.