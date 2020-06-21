Выборы нового президента European Athletics пройдут в середине октября 2021 года

ТАСС, 21 июня. Выборный конгресс Европейской легкоатлетической ассоциации (European Athletics) состоится 15-17 октября 2021 года в Лозанне. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Выборы пройдут в связи со смертью бывшего руководителя организации норвежца Свен-Арне Хансена, который руководил организацией с 2015 года и был переизбран в апреле 2019 года на новый четырехлетний срок. Он скончался в субботу в возрасте 74 лет.

"Мы были знакомы на протяжении 43 лет. Благодаря Свен-Арне я совершил первый прорыв на международной арене в легкой атлетике на соревнованиях Bislett Games в Осло (Хансен был организатором турнира - прим. ТАСС), где обновил два из трех мировых рекордов, установленных мною в течение 41 дня в 1979 году, - поделился президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций Себастьян Коу. - Он был среди первых, кто глобализировал наш вид спорта, и вместе с Андреасом Брюггером в Цюрихе и Уилфредом Мертом в Брюсселе был одним из трех людей, кардинально изменивших легкую атлетику".

Пост исполняющего обязанности президента European Athletics занимает болгарин Добромир Карамаринов.