МОСКВА, 21 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Легкоатлетический манеж ЦСКА может стать местом проведения теннисного турнира "ВТБ Кубок Кремля" в 2020 году. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

Турнир, который проводится ежегодно с 1990 года, ранее традиционно проходил на кортах спортивного комплекса "Олимпийский". В 2019 году спорткомплекс закрылся на реконструкцию, которая будет проходить поэтапно и займет два года. В прошлом году "ВТБ Кубок Кремля" прошел в "Крылатском".

"Сейчас вопросов много: будем ли мы играть со зрителями или будет ограничено посещение трибун? Где мы будем играть? Мое мнение, что лучший вариант для нас - манеж ЦСКА, где не так давно мы проводили матч Кубка Федерации, - сказал Тарпищев. - Но это еще надо будет обсуждать".

17 июня Женская теннисная ассоциация (WTA) объявила о переносе женской части "ВТБ Кубка Кремля" на 2-8 ноября из-за пандемии коронавируса, изначально проведение женского турнира планировалось одновременно с соревнованиями у мужчин - с 19 по 25 октября. Ранее Тарпищев сообщил ТАСС, что Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) сохранит сроки проведения мужского турнира "ВТБ Кубок Кремля".