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"ВТБ Кубок Кремля"

Манеж ЦСКА может стать местом проведения теннисного турнира "ВТБ Кубок Кремля"

По словам президента Федерации тенниса России Шамиля Тарпищева, этот вопрос еще надо будет обсуждать
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев Гавриил Григоров/ТАСС
Описание
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев
© Гавриил Григоров/ТАСС

МОСКВА, 21 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Легкоатлетический манеж ЦСКА может стать местом проведения теннисного турнира "ВТБ Кубок Кремля" в 2020 году. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

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Турнир, который проводится ежегодно с 1990 года, ранее традиционно проходил на кортах спортивного комплекса "Олимпийский". В 2019 году спорткомплекс закрылся на реконструкцию, которая будет проходить поэтапно и займет два года. В прошлом году "ВТБ Кубок Кремля" прошел в "Крылатском".

"Сейчас вопросов много: будем ли мы играть со зрителями или будет ограничено посещение трибун? Где мы будем играть? Мое мнение, что лучший вариант для нас - манеж ЦСКА, где не так давно мы проводили матч Кубка Федерации, - сказал Тарпищев. - Но это еще надо будет обсуждать".

17 июня Женская теннисная ассоциация (WTA) объявила о переносе женской части "ВТБ Кубка Кремля" на 2-8 ноября из-за пандемии коронавируса, изначально проведение женского турнира планировалось одновременно с соревнованиями у мужчин - с 19 по 25 октября. Ранее Тарпищев сообщил ТАСС, что Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) сохранит сроки проведения мужского турнира "ВТБ Кубок Кремля".

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РоссияТарпищев, Шамиль Анвярович"ВТБ Кубок Кремля"
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