Серебряный призер ОИ борец Гедуев не планирует выступать на Играх в Токио

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Серебряный призер Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро по вольной борьбе Аниуар Гедуев не планирует выступать за сборную России на Играх в Токио. Об этом Гедуев сообщил ТАСС.

"Я не выступал с Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, это был мой последний старт, так что я давно карьеру завершил, не боролся. И планов на Олимпиаду-2020 у меня нет. С планами на будущее пока не определился - как пойдет, хотя заманчивых предложений много. Тренировки не оставляю, но давно не боролся", - сообщил 33-летний Гедуев.

Гедуев, который выступал в весовой категории до 74 кг, является также бронзовым призером чемпионата мира (2015), двукратным чемпионом Европы (2013, 2014) и победителем Европейских игр (2015).