"Сельта" забила шесть голов "Алавесу", Смолов не отметился результативными действиями

ТАСС, 21 июня. "Сельта" на своем поле со счетом 6:0 обыграла "Алавес" в матче 30-го тура чемпионата Испании по футболу.

Забитыми мячами отметились Джейсон Мурильо (14-я минута), Яго Аспас (20, с пенальти), Рафинья (40, 41), Нолито (78, с пенальти) и Санти Мина (86). На 27-й минуте матча защитник "Алавеса" Мартин Агиррегарибия получил прямую красную карточку. Форвард сборной России и "Сельты" Федор Смолов провел на поле весь матч и не отметился результативными действиями. "Сельта" одержала победу впервые за пять матчей, до этого клуб трижды сыграл вничью и один раз проиграл.

Нолито забил 50-й гол в матчах чемпионата Испании, 40 их которых в составе "Сельты", 10 - за "Севилью". Победа стала самой крупной для "Сельты" с декабря 1954 года, тогда клуб обыграл мадридский "Атлетико" - 8:1.

В турнирной таблице первенства "Сельта" идет на 16-й строчке, набрав 30 очков, "Алавес" занимает 13-е место, имея в активе 35 очков. В следующем туре "Сельта" 24 июня сыграет в гостях с клубом "Реал Сосьедад", "Алавес" в этот же день встретится на своем поле с "Осасуной",

Чемпионат Испании возобновился вторым из пяти ведущих европейских первенств 11 июня. Первым 16 мая продолжился чемпионат Германии, с 17 июня проводятся матчи Английской премьер-лиги (АПЛ), чемпионат Италии был возобновлен 20 июня, французское первенство было досрочно завершено. Все матчи испанского чемпионата проводятся с соблюдением мер безопасности и без зрителей из-за пандемии коронавируса. Командам разрешено делать по пять замен.