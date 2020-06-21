Двухнедельный карантин в ФК "Динамо" отсчитывается от 16 июня

МОСКВА, 21 июня. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Двухнедельный карантин в футбольном клубе "Динамо" ведет отсчет с 16 июня. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе бело-голубых.

Матч 23-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги между "Краснодаром" и "Динамо", который должен был состояться в воскресенье, был перенесен из-за обнаружения случаев заражения коронавирусом у троих футболистов московской команды - Клинтона Н'Жи, Себастьяна Шиманьского и Шарля Каборе. Все трое отправлены на двухнедельный карантин. Остальные игроки, а также тренерский штаб и персонал клуба с субботы находятся на базе в подмосковном Новогорске в закрытом режиме. Весь клуб, помимо троих зараженных, в субботу повторно сдал тесты на коронавирус, результаты оказались отрицательными.

"Отсчет двухнедельного карантина для основного состава "Динамо" начался 16 июня, когда у Клинтона Н'Жи появились первые признаки заболевания", - сообщили в пресс-службе "Динамо".

Если регламент по проведению матчей чемпионата и Кубка России не будет смягчен, против ЦСКА 27 июня бело-голубые не смогут сыграть основным составом. На момент матча против "Сочи" (1 июля) ограничения будут сняты.

В пятницу в матче 23-го тура "Сочи" разгромил "Ростов" (10:1). Средний возраст игроков заявки "Ростова" стал самым низким в истории РПЛ (17,2 года). Клуб был вынужден отправить на матч игроков академии из-за шести случаев заражения среди футболистов основной команды, которая, как и молодежный состав, была отправлена на карантин. В четверг генеральный секретарь РФС Александр Алаев сообщил, что матч мог быть перенесен на 19 июля при согласии обоих клубов, но "Сочи" отказался от переноса.