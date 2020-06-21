РФС считает, что вместе с РПЛ и клубами может обеспечить безопасное проведение матчей

ТАСС, 21 июня. Российский футбольный союз (РФС), Российская премьер-лига (РПЛ) и клубы смогут обеспечить безопасное проведение оставшихся матчей сезона-2019/20. Об этом говорится в совместном заявлении РФС и РПЛ.
"Краснодар" согласился перенести на 19 июля ближайший матч чемпионата России с "Динамо" в связи со вспышкой коронавируса в московской команде. Другой клуб премьер-лиги "Сочи" в схожей ситуации не пошел навстречу "Ростову", который в пятницу был вынужден выставить на игру футболистов 2000-х годов рождения. В итоге игра завершилась разгромом, "Сочи" выиграл со счетом 10:1.
"Речи о том, чтобы остановить сезон, нет, мы считаем, что РФС, лига и клубы могут обеспечить безопасное проведение тренировок и матчей и доиграть все игры сезона. РФС и РПЛ надеются, что клубы будут ответственно подходить к выполнению регламента о возобновлении. Сейчас клубы по-разному строят свою подготовку, но главным для них должна быть безопасность игроков. Четкое следование нашим требованиям и рекомендациям позволит снизить риски до минимума и доиграть чемпионат", - говорится в заявлении.
"Что касается переносов из-за сложившихся обстоятельств, изменение дат матчей возможно по обоюдному и добровольному согласию клубов. Команды ведут подготовку к играм, ориентируясь на тот календарь, который был согласован перед рестартом сезона. Изменения дат создают для них дополнительные проблемы в решении спортивных задач на сезон: необходимо корректировать график тренировок, логистику. Они оказываются в заведомо более трудном положении по сравнению с ближайшими конкурентами, к такой ситуации готов не каждый клуб", - сообщается в заявлении.
РФС и РПЛ заявили, что ситуация с коронавирусной инфекцией в "Ростове" и "Динамо" не является обстоятельством непреодолимой силы (форс-мажором), также отмечается, что лига не может своим решением перенести матчи текущего сезона, согласно регламенту, в том числе из-за того, что в утвержденном календаре нет резервных дат. Отмечается, что при наличии согласия двух клубов, РФС как организатор соревнований имеет право назначить иную дату матча, что с точки зрения регламента не является переносом матча.
Чемпионат России 19 июня возобновился после паузы, вызванной пандемией коронавируса.