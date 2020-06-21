Футболисты выразили благодарность врачам по ходу матча РПЛ "Локомотив" - "Оренбург"

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Футболисты московского "Локомотива" и "Оренбурга" выразили благодарность врачам, которые борются с коронавирусной инфекцией, по ходу матча 23-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча проходит в Москве на "РЖД-Арене".

На 21-й минуте матч приостановился, участники игры и зрители аплодисментами поблагодарили медработников. На табло стадиона демонстрировалась надпись "Спасибо врачам", на трибунах был размещен баннер с аналогичной надписью. Футболисты "Локомотива" вышли на предматчевое построение в майках с такой же надписью, которые после игры поступят в продажу, выручка будет направлена в одну из больниц Москвы. 23-й тур РПЛ посвящен медицинским работникам.

Перед началом игры болельщики скандировали имя клубного врача Никиты Карлицкого, который работал с коронавирусными больными во время паузы. Символический знак врачу вручил главный агроном клуба Владислав Лысенко, победивший коронавирус благодаря усилиям Карлицкого и его коллег. Ранее пресс-служба столичной команды сообщила, что клуб выделит сектор для медицинских работников на матче.

Матчи чемпионата России проходят со зрителями. Заполняемость стадиона не должна превышать 10% от общей вместимости. Все встречи проходят с соблюдением необходимых мер безопасности, команды имеют право на пять замен.

В данный момент встреча продолжается, идет первый тайм, счет 0:0. "Локомотив" после 22 туров занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 41 очко. "Оренбург" идет на предпоследнем, 15-м месте , в активе оренбуржцев 23 очка.