Гендиректор "Локомотива" назвал преступным недоразумением инцидент со стюардом на стадионе

Инцидент произошел за полтора часа до начала встречи Тинькофф - Российской премьер-лиги "Локомотив" - "Оренбург" в подтрибунном помещении стадиона московской команды. Журналист Евгений Белоусов направлялся в сектор для СМИ, однако стюард в резкой форме высказал возражение. На входе в пресс-центр сотрудник контрольно-распределительной системы нанес удар по лицу Белоусову. В пресс-службе "Локомотива" ТАСС сообщили, что стюард будет уволен.

"От лица клуба нет никаких слов, а со стюардами мы начали очень серьезный разговор, - сказал Кикнадзе. - Это преступное недоразумение. То, что он у нас больше не появится, это однозначно. Будем решать вопрос с компанией".

"Это неприемлемый формат общения", - подчеркнул гендиректор "Локомотива".