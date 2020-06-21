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Футбол в России

Гендиректор "Локомотива" назвал преступным недоразумением инцидент со стюардом на стадионе

Василий Кикнадзе отметил, что с работниками арены будет проведена беседа
Гендиректор "Локомотива" Василий Кикнадзе Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Гендиректор "Локомотива" Василий Кикнадзе
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 21 июня. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Генеральный директор футбольного клуба "Локомотив" Василий Кикнадзе оценил как преступное недоразумение инцидент с участием стюарда "РЖД-Арены", ударившего корреспондента газеты "Спорт-Экспресс". Об этом Кикнадзе рассказал ТАСС.

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Инцидент произошел за полтора часа до начала встречи Тинькофф - Российской премьер-лиги "Локомотив" - "Оренбург" в подтрибунном помещении стадиона московской команды. Журналист Евгений Белоусов направлялся в сектор для СМИ, однако стюард в резкой форме высказал возражение. На входе в пресс-центр сотрудник контрольно-распределительной системы нанес удар по лицу Белоусову. В пресс-службе "Локомотива" ТАСС сообщили, что стюард будет уволен.

"От лица клуба нет никаких слов, а со стюардами мы начали очень серьезный разговор, - сказал Кикнадзе. - Это преступное недоразумение. То, что он у нас больше не появится, это однозначно. Будем решать вопрос с компанией".

"Это неприемлемый формат общения", - подчеркнул гендиректор "Локомотива".

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