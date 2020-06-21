Спортдиректор "Тамбова": обстановка вокруг матча с "Уфой" была нервозной

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Обстановка вокруг матча 23-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Уфой" и "Тамбовом" была нервозной из-за слухов о коронавирусе у одного из игроков. Об этом ТАСС рассказал спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков.

В воскресенье "Уфа" дома обыграла "Тамбов" со счетом 2:1. Накануне СМИ со ссылкой на источники сообщили о случаях заражения в "Уфе". Последующее тестирование не выявило положительных результатов.

"Понятно, что в этой ситуации было немного нервозно. Но ни мы, ни футболисты об этом не думали. С одной стороны, был вопрос с заболевшим футболистом, но с другой - все было согласовано с Роспотребнадзором, все игроки, находившиеся на поле, были протестированы", - рассказал Худяков.

На 36-й минуте за неспортивное поведение был удален защитник "Тамбова" Гурам Тетрашвили, после этого гости сумели сравнять счет в меньшинстве. "После удаления играли полтора тайма вдесятером, к концовке чуть-чуть не хватило. Ребята молодцы, забили гол. С удалением будем разбираться, но если удалили, значит, по делу", - отметил Худяков.

"Уфа" поднялась на восьмое место в турнирной таблице, набрав 30 очков в 23 турах, "Тамбов" идет 13-м с 25 очками после 23 встреч.