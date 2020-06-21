Рублев сыграет против Джоковича в финале выставочного теннисного турнира в Хорватии

ТАСС, 21 июня. Российский теннисист Андрей Рублев обыграл Александра Зверева в третьем матче группового этапа выставочного турнира в Хорватии и вышел в финал, где встретится с лидером рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) сербом Новаком Джоковичем.

Матчи проходят по особым правилам, для победы в сете нужно выиграть четыре гейма. Рублев обыграл Зверева со счетом 4:2, 4:1. Россиянин выиграл группу В, одержав три победы в трех матчах, ранее Рублев переиграл серба Данило Петровича и хорвата Марина Чилича.

В группе А Джокович также выиграл все матчи и вышел в финал.

22-летний Рублев занимает 14-ю строчку в рейтинге ATP. В его активе четыре победы на турнирах под эгидой организации. Лучшим результатом россиянина на турнирах серии Большого шлема является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата США в 2017 году.

На счету 33-летнего Джоковича 17 побед на турнирах серии Большого шлема: восемь раз он выигрывал Открытый чемпионат Австралии, пять раз - Уимблдон, трижды - Открытый чемпионат США и один раз - Открытый чемпионат Франции. Всего на его счету 79 побед на турнирах ATP. Также он является бронзовым призером Олимпийских игр в Пекине (2008).