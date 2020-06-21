Кобелев: РПЛ должна отменить правило карантина для всей команды, если заразился один

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Российская премьер-лига (РПЛ) должна убрать из регламента пункт, по которому всю команду помещают на обязательный карантин в случае обнаружения коронавируса у нескольких игроков. Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер "Динамо" Андрей Кобелев.

Тинькофф - чемпионат России возобновился 19 июня, для команд прописан строгий регламент с учетом рекомендаций Роспотребнадзора. Из-за случаев заражения коронавирусом на карантин были вынуждены закрыться "Ростов" и "Динамо".

"До начала любого чемпионата нужно прописывать все - и возможное, и невозможное, тогда ни у кого не будет вопросов. И в этом случае я поддерживаю [Сергея] Семака (главный тренер "Зенита" - прим. ТАСС), который сказал, что, если у тебя положительный тест на коронавирус, сиди на карантине, отрицательный - играй. Во-вторых, если футболисты сидят три месяца дома, готовятся, почему за две недели до чемпионата не взять у всех тесты и посадить их на карантин? Ничего страшного в этом нет, полтора месяца на карантине во время чемпионата свели бы риски к минимуму", - сказал Кобелев.

"Краснодар" согласился перенести на 19 июля матч с "Динамо". "Сочи" в схожей ситуации не пошел навстречу "Ростову", который в пятницу был вынужден выставить на игру футболистов академии. Встреча завершилась разгромом - 10:1.

"Не должно такого быть, что одни по желанию или по ситуации играют или не играют, должно быть прописано - переносить матч или играть дублем. Если, например, на месте "Ростова" в матче с "Сочи" оказался "Урал", которому 19 июля играть в полуфинале Кубка, если он туда пройдет, куда этот матч переносить? Никто не понимает, почему в других лигах все четко, а у нас по понятиям", - добавил он.