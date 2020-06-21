Чемпионат Азербайджана по футболу досрочно завершен, "Карабах" признан чемпионом

ТАСС, 21 июня. Исполком Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) принял решение досрочно завершить чемпионат страны. Об этом сообщает пресс-служба АФФА.

Принято решение признать итоги сезона по текущему положению в турнирной таблице. Таким образом, победу в турнире одержал "Карабах", второе место занял "Нефтчи", третье - "Кешля". Для "Карабаха" это чемпионство стало восьмым в истории.

Церемония награждения клуба прошла 20 июня и была открыта для сотрудников СМИ.

Ранее двухнедельный жесткий карантин был введен в ряде городов Азербайджана из-за увеличения числа заразившихся.