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Футбол в России

В РФС заявили о намерении смягчить регламент проведения чемпионата России

Ранее из-за случаев заражения коронавирусом на карантин ушли клубы РПЛ "Ростов" и "Динамо"
Генеральный секретарь РФС Александр Алаев Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Генеральный секретарь РФС Александр Алаев
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Российский футбольный союз планирует совместно с Роспотребнадзором разработать более мягкий регламент проведения чемпионата России по футболу. Об этом в эфире телеканала "Матч ТВ" сообщил генеральный секретарь РФС Александр Алаев.

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Тинькофф - чемпионат России возобновился 19 июня, для команд прописан строгий регламент с учетом рекомендаций Роспотребнадзора. Из-за случаев заражения коронавирусом на карантин были вынуждены закрыться "Ростов" и "Динамо".

"Мы отправляли Роспотребнадзору свое видение норм регламента - как организовать локализацию и обеспечить меры карантина при позитивном тесте в футбольной команде. К сожалению, на тот момент Роспотребнадзор занял жесткую позицию. Сейчас мы не оставляем попыток совместно с Роспотребнадзором разработать более мягкий режим, потому что все мы понимаем, что футбольные клубы - это не рядовое предприятие, они могут обеспечить дополнительную изоляцию и ежедневное тестирование. Мы работаем ежедневно в этом направлении, и я надеюсь, что нам это удастся в ближайшее время. Мы благодарны Роспотребнадзору, они понимают, что на данный момент их регламент не позволяет нам полноценно провести чемпионат", - сказал Алаев.

Теги
Российский футболАлаев, Александр Александрович
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