В РФС заявили о намерении смягчить регламент проведения чемпионата России

Тинькофф - чемпионат России возобновился 19 июня, для команд прописан строгий регламент с учетом рекомендаций Роспотребнадзора. Из-за случаев заражения коронавирусом на карантин были вынуждены закрыться "Ростов" и "Динамо".

"Мы отправляли Роспотребнадзору свое видение норм регламента - как организовать локализацию и обеспечить меры карантина при позитивном тесте в футбольной команде. К сожалению, на тот момент Роспотребнадзор занял жесткую позицию. Сейчас мы не оставляем попыток совместно с Роспотребнадзором разработать более мягкий режим, потому что все мы понимаем, что футбольные клубы - это не рядовое предприятие, они могут обеспечить дополнительную изоляцию и ежедневное тестирование. Мы работаем ежедневно в этом направлении, и я надеюсь, что нам это удастся в ближайшее время. Мы благодарны Роспотребнадзору, они понимают, что на данный момент их регламент не позволяет нам полноценно провести чемпионат", - сказал Алаев.