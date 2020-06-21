Мещеряков назвал "коронавирусным" футбол после возобновления РПЛ

МОСКВА, 21 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Председатель совета директоров московского "Локомотива" Анатолий Мещеряков назвал "коронавирусным" футбол, в который играют команды после возобновления Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом он заявил ТАСС.

В воскресенье "Локомотив" обыграл "Оренбург" со счетом 1:0 в матче 23-го тура РПЛ. В пятницу "Ростов" на выезде уступил "Сочи" со счетом 1:10, привезя на матч игроков академии из-за карантина, на котором находятся основной и молодежный составы команды. Матч "Краснодар" - "Динамо" был перенесен с 21 июня на 19 июля из-за трех новых случаев заражения коронавирусом в составе московского клуба.

"Это был "коронавирусный" футбол. Не понимаю, как дальше будет. Как будет "Ростов", как будет "Динамо" и куда вообще идет наш этот чемпионат. Но три очка есть, и мячей пять не забили, понятно, что это первая игра после долгой паузы", - сказал Мещеряков.

"Локомотив" занимает второе место в турнирной таблице, набрав 44 очка и отставая от лидера, петербургского "Зенита", на девять очков. В следующем туре московский клуб 27 июня на выезде сыграет с казанским "Рубином".