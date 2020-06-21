Николич считает нормальной ситуацию с уходом болельщиков "Локомотива" с матча

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Главный тренер футбольного клуба "Локомотив" Марко Николич назвал нормальный ситуацию с уходом со стадиона активной части болельщиков после первых 20 минут матча 23-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги с "Оренбургом". Об этом он рассказал журналистам.

19 июня объединение болельщиков "Локомотива" United South объявило об акции протеста, связанной с решением руководства клуба не продлевать контракт с Юрием Семиным. До конца сезона-2019/20 фанаты будут находиться на стадионе только до 20-й минуты и не будут устраивать перформансы в поддержку команды. Игра против "Оренбурга" началась с кричалок в поддержку бывшего тренера железнодорожников и призывов к увольнению генерального директора клуба Василия Кикнадзе.

"Это нормальная ситуация. Юрий Павлович Семин - главная легенда "Локомотива", - сказал Николич. - Он был в клубе 20 или 25 лет, не знаю, сколько. Самое главное, что болельщики не молчали", - сказал Николич.

"Я бы этим ограничился и не хотел говорить о политике клуба. Я тренер и отвечаю за результат. Для меня самое главное - это то, что происходит на поле и результат", - добавил сербский специалист.

По истечении 20 минут большая часть активных фанатов "Локомотива" покинула стадион в знак протеста против ухода из команды Семина. На вопрос о том, как сделать так, чтобы болельщики не уходили с трибун, новый главный тренер железнодорожников заявил, что знает, как завоевать их любовь. "Я знаю, что болельщики очень любят Юрия Павловича, но в свой адрес я не слышал ни одного негативного выкрика. Чтобы болельщики меня полюбили, мне нужно время, нужно доказывать это своей работой и результатами. Я знаю, как это делается, я работал в больших командах", - резюмировал Николич.

Карьера Николича и турнирное положение "Локомотива"

Николич работает в качестве главного тренера с 2008 года. За это время он возглавлял сербские "Рад", "Войводину", "Партизан", словенскую "Олимпию" и венгерский "Фехервар". С "Партизаном" в сезоне-2016/17 он выиграл национальный чемпионат и Кубок Сербии, а с "Фехерваром" стал чемпионом Венгрии (2017/18) и завоевал Кубок Венгрии (2018/19).

После 23 туров "Локомотив" занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 44 очка и отставая от идущего на первой строчке "Зенита" на девять очков. В 24-м туре железнодорожники в Казани 27 июня сыграют с "Рубином".