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ATP

Игравший на одном турнире с Рублевым теннисист Димитров заразился коронавирусом

Спортсмены выступали на турнире в Хорватии
Григор Димитров EPA-EFE/ANDREJ CUKIC
Описание
Григор Димитров
© EPA-EFE/ANDREJ CUKIC

ТАСС, 21 июня. /ТАСС/. Болгарский теннисист Григор Димитров заражен коронавирусной инфекцией. Об этом 29-летний спортсмен написал в Instagram.

Димитров выступал в последние дни на выставочном турнире в Хорватии, где также принимает участие россиянин Андрей Рублев. Очных встреч между Димитровым и Рублевым на турнире не было. Позднее в воскресенье Рублев сыграет финальный матч против серба Новака Джоковича.

"Хочу сообщить своим фанатам и друзьям, что я получил положительный результат теста на коронавирус в Монако. Я хочу убедиться, что все, кто со мной контактировал в последние дни, прошли тестирование и приняли необходимые меры предосторожности. Мне очень жаль за любой вред, который я мог причинить. Сейчас я вернулся домой и поправляюсь", - написал Димитров.

Димитров занимает 19-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). На его счету восемь титулов на турнирах под эгидой ATP.

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