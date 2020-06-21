Игравший на одном турнире с Рублевым теннисист Димитров заразился коронавирусом

Димитров выступал в последние дни на выставочном турнире в Хорватии, где также принимает участие россиянин Андрей Рублев. Очных встреч между Димитровым и Рублевым на турнире не было. Позднее в воскресенье Рублев сыграет финальный матч против серба Новака Джоковича.

"Хочу сообщить своим фанатам и друзьям, что я получил положительный результат теста на коронавирус в Монако. Я хочу убедиться, что все, кто со мной контактировал в последние дни, прошли тестирование и приняли необходимые меры предосторожности. Мне очень жаль за любой вред, который я мог причинить. Сейчас я вернулся домой и поправляюсь", - написал Димитров.

Димитров занимает 19-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). На его счету восемь титулов на турнирах под эгидой ATP.