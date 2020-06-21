Булыкин призвал болельщиков "Локомотива" отказаться от акций протеста на стадионе

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Советник генерального директора московского футбольного клуба "Локомотив" Дмитрий Булыкин призвал болельщиков команды отказаться от акций протеста, поскольку игроки и тренерский штаб нуждаются в их поддержке. Об этом он заявил ТАСС.

В воскресенье "Локомотив" на своем поле одержал победу над "Оренбургом" в матче 23-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 1:0. Железнодорожники провели первый официальный матч под руководством серба Марко Николича, который 1 июня на посту главного тренера сменил Юрия Семина. В знак протеста против решения руководства клуба не продлевать контракт с Семиным часть активных болельщиков "Локомотива" по ходу первого тайма покинула стадион. Перед этим фанаты успели принять участие в акции "Спасибо врачам", на 21-й минуте матч приостановился, его участники и зрители аплодисментами поблагодарили медработников за борьбу с пандемией коронавируса.

"Здорово, что Российский футбольный союз придумал эту акцию, дав возможность всем на стадионе поблагодарить и поддержать врачей в это непростое время, - сказал Булыкин. - А что касается решения части болельщиков уйти со стадиона, то, я считаю, команду нужно в любом случае поддерживать, потому что тренер и футболисты ни в чем не виноваты".

Автором единственного гола в игре на 38-й минуте стал Алексей Миранчук. Арбитр встречи Станислав Васильев удалил одного игрока "Локомотива" и двух игроков "Оренбурга", показав по ходу матча 13 желтых карточек. Он несколько раз прибегал к помощи видеоассистентов и смотрел видеоповторы, что позволило ему в середине отменить решение о пенальти в ворота "Оренбурга", а в добавленное время назначить одиннадцатиметровый удар (форвард "Локомотива" Эдер пробил выше ворот).

"Первый матч для Николича действительно получился необычным, было показано много предупреждений, удалений, судья применял VAR (систему видеоассистента рефери - прим. ТАСС), отменял собственное решение, но главное, что "Локомотиву" удалось одержать победу", - заметил Булыкин.

"Локомотив" не проигрывает на протяжении четырех матчей, одержав три победы и сыграв вничью, клуб занимает второе место в турнирной таблице, набрав 44 очка и отставая от лидера, петербургского "Зенита", на девять очков. В следующем туре московский клуб 27 июня на выезде сыграет с казанским "Рубином".