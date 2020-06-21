Финал выставочного турнира Рублев - Джокович отменен из-за коронавируса у Димитрова

ТАСС, 21 июня. Финальный матч выставочного теннисного турнира в Хорватии между россиянином Андреем Рублевым и сербом Новаком Джоковичем отменен из-за коронавирусной инфекции у участника соревнований болгарина Григора Димитрова. Об этом сообщает агентство Reuters .

Ранее в воскресенье Димитров сообщил в Instagram, что его тест на дал положительный результат на коронавирус.

Очных матчей Димитрова с Рублевым и Джоковичем на турнире не было.

Рублев на турнире выиграл группу В, одержав три победы в трех матчах, ранее Рублев переиграл серба Данило Петровича и хорвата Марина Чилича. Джокович стал победителем группы А, в который выступал Димитров, но снялся с турнира после одного матча. Финальный матч должен был состояться в воскресенье.

22-летний Рублев занимает 14-ю строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). В его активе четыре победы на турнирах под эгидой организации. Лучшим результатом россиянина на турнирах серии Большого шлема является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата США в 2017 году.

На счету 33-летнего Джоковича 17 побед на турнирах серии Большого шлема: восемь раз он выигрывал Открытый чемпионат Австралии, пять раз - Уимблдон, трижды - Открытый чемпионат США и один раз - Открытый чемпионат Франции. Всего на его счету 79 побед на турнирах ATP. Также он является бронзовым призером Олимпийских игр в Пекине (2008).