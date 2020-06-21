Непомнящий идет пятым в группе В после пяти партий на шахматном онлайн-турнире

ТАСС, 21 июня. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий занимает пятое место в группе В после пяти партий турнира по быстрым шахматам Chessable Masters.

Артемьев лидирует в группе А после пяти партий на шахматном онлайн-турнире

Непомнящий в первый день обыграл азербайджанца Теймура Раджабова, сыграл вничью с китайцем Дин Лижэнем, французом Максимом Вашье-Лагравом и голландцем Анишем Гири и проиграл американцу Фабиано Каруане. В понедельник состоятся вторые пять раундов в группе А, в которой играют россияне Владислав Артемьев, Даниил Дубов, Александр Грищук, индиец Пентала Харикришна, американец Хикару Накамура и норвежец Магнус Карлсен. После первого дня лидирует в группе Артемьев.

Второй тур группы А состоится в понедельник, группы В - во вторник. В среду у шахматистов будет день отдыха, с четверга начнутся четвертьфиналы.

Chessable Masters с призовым фондом $150 тыс. - третий турнир в шахматном туре, организованном Карлсеном. Игроки проведут 10 партий в группе, четверо сильнейших выйдут в четвертьфинал. Победителем первого турнира стал норвежец, второй турнир выиграл Дубов. Общий призовой фонд тура, который состоит из четырех турниров и Гранд-финала, составляет $1 млн.