{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Шахматные турниры

Непомнящий идет пятым в группе В после пяти партий на шахматном онлайн-турнире

Российский гроссмейстер одержал одну победу, три партии завершил вничью и одну проиграл
Ян Непомнящий Вячеслав Прокофьев/ТАС
Описание
Ян Непомнящий
© Вячеслав Прокофьев/ТАС

ТАСС, 21 июня. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий занимает пятое место в группе В после пяти партий турнира по быстрым шахматам Chessable Masters.

На эту тему
Артемьев лидирует в группе А после пяти партий на шахматном онлайн-турнире

Непомнящий в первый день обыграл азербайджанца Теймура Раджабова, сыграл вничью с китайцем Дин Лижэнем, французом Максимом Вашье-Лагравом и голландцем Анишем Гири и проиграл американцу Фабиано Каруане. В понедельник состоятся вторые пять раундов в группе А, в которой играют россияне Владислав Артемьев, Даниил Дубов, Александр Грищук, индиец Пентала Харикришна, американец Хикару Накамура и норвежец Магнус Карлсен. После первого дня лидирует в группе Артемьев.

Второй тур группы А состоится в понедельник, группы В - во вторник. В среду у шахматистов будет день отдыха, с четверга начнутся четвертьфиналы.

Chessable Masters с призовым фондом $150 тыс. - третий турнир в шахматном туре, организованном Карлсеном. Игроки проведут 10 партий в группе, четверо сильнейших выйдут в четвертьфинал. Победителем первого турнира стал норвежец, второй турнир выиграл Дубов. Общий призовой фонд тура, который состоит из четырех турниров и Гранд-финала, составляет $1 млн.

Теги
Шахматные турниры
Автогонки
Британский мотогонщик погиб в результате аварии на соревнованиях
Бену Годфри было 25 лет
Читать полностью