Конгресс IIHF продлит срок полномочий главы организации Фазеля до следующего года

ТАСС, 22 июня. Ежегодный конгресс Международной федерации хоккея (IIHF) пройдет в понедельник в формате видеоконференции. На нем, в частности, будет утверждено продление полномочий президента федерации Рене Фазеля до следующего года.

Конгресс изначально должен был пройти в Швейцарии во время чемпионата мира. Однако турнир был отменен из-за пандемии коронавируса. В итоге конгресс сперва был перенесен на 24 июня, а затем - на 22 июня.

Конгресс официально утвердит продление срока полномочий Фазеля до сентября 2021 года, когда пройдет полугодовой конгресс в Санкт-Петербурге. На нем состоятся выборы нового главы организации. Изначально полугодовой конгресс должен был состояться в Санкт-Петербурге в сентябре нынешнего года. Фазель, бессменно занимающий пост президента IIHF с 1994 года, ранее сообщил, что не будет выдвигать свою кандидатуру на новых выборах.

Конгресс традиционно рассмотрит вопросы, связанные с бюджетом на следующий год, а также обсудит места проведения чемпионатов мира в низших дивизионах на ближайшие годы. При этом те страны, которые не смогли принять соревнования в марте и апреле из-за коронавируса, смогут, скорее всего, провести их в следующем году. Также будут утверждены решения совета IIHF по переносу финальной мужской олимпийской квалификации на Игры-2022 в Латвии, Норвегии и Словакии на 26-29 августа 2021 года, определены сроки женской квалификации и утверждена структура Континентального кубка.

Конгресс должен определить сроки проведения чемпионата мира 2021 года в Латвии и Белоруссии. Старт турнир запланирован на 7 мая, однако планируется передвинуть начало чемпионата на 21 мая.