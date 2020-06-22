Умерла чемпионка мира в стрельбе из пневматического пистолета Бобана Момчилович-Величкович

ТАСС, 22 июня. /ТАСС/. Сербский стрелок из пневматического пистолета Бобана Момчилович-Величкович скончалась на 31-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба Сербской федерации стрелкового спорта.

Причиной смерти спортсменки стали осложнения при родах.

Момчилович-Величкович является чемпионкой мира 2014 года в командной стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 м. Также на ее счету восемь золотых, две серебряные и три бронзовые награды европейских первенств. Спортсменка принимала участие в Олимпийских играх в Лондоне и Рио-де-Жанейро.