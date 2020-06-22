Япония отозвала заявку на проведение ЧМ по футболу среди женщин в 2023 году

ТОКИО, 22 июня. /ТАСС/. Федерация футбола Японии решила отозвать заявку на проведение чемпионата мира по футболу среди женщин в 2023 году. Об этом сообщило в понедельник агентство Kyodo.

По его сведениям, спортивные чиновники пришли к выводу, что на предстоящем на этой неделе голосовании выбор будет сделан не в пользу Японии. Кроме того, на решение повлияла ситуация с пандемией коронавируса. Согласно предварительному плану, матчи на территории Японии должны были пройти в ряде крупных городов, включая Токио, Осаку и Киото.