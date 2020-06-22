Япония отозвала заявку на проведение ЧМ по футболу среди женщин в 2023 году

ТОКИО, 22 июня. /ТАСС/. Федерация футбола Японии решила отозвать заявку на проведение чемпионата мира по футболу среди женщин в 2023 году. Об этом сообщило в понедельник агентство Kyodo.
По его сведениям, спортивные чиновники пришли к выводу, что на предстоящем на этой неделе голосовании выбор будет сделан не в пользу Японии. Кроме того, на решение повлияла ситуация с пандемией коронавируса. Согласно предварительному плану, матчи на территории Японии должны были пройти в ряде крупных городов, включая Токио, Осаку и Киото.
Совет Международной федерации футбола (ФИФА) выберет место проведения чемпионата мира среди женщин 2023 года 25 июня. На его проведение претендует Колумбия, также совместную заявку подали Австралия и Новая Зеландия. Турнир 2023 года станет первым, на котором выступят 32 женские сборные.
Женский чемпионат мира по футболу проводится с 1991 года. Чаще всего победительницами турнира становились футболистки сборной США - четыре раза. Они же являются действующими чемпионками мира.
Сборная России дважды участвовала в мировых первенствах - в 1999 и 2003 годах. В обоих случаях российские футболистки доходили до стадии четвертьфинала.