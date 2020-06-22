Источник: матч Кубка России "Шинник" - "Урал" в Ярославле пройдет без зрителей

МОСКВА, 22 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Матч 1/4 финала Олимп - Кубка России по футболу между "Шинником" и "Уралом" в Ярославле пройдет без зрителей. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ходом ситуации.
Изначально игра "Шинник" - "Урал" должна была пройти 4 марта в Ярославле, но не состоялась из-за плохого состояния поля. 7 марта Российский футбольный союз (РФС) объявил о том, что матч пройдет 18 марта на "Арене-Химки", однако позднее из-за пандемии коронавируса встреча вновь была перенесена. 15 мая исполком РФС объявил, что матч между командами из Ярославля и Екатеринбурга состоится 24 июня, в начале июня стало известно, что РФС разрешил провести игру на стадионе "Шинник".
"Игра состоится без зрителей", - сообщил источник.
Генеральный директор "Шинника" Дмитрий Горин сообщил ТАСС, что пока не получил официального уведомления по этому поводу.
На момент паузы в Кубке России была определена одна полуфинальная пара - московский "Спартак" и "Зенит" встретятся в Санкт-Петербурге. В другом полуфинале подмосковные "Химки" сыграют с победителем пары "Шинник" - "Урал". Полуфиналы запланированы на 18-19 июля. Финал Кубка России должен пройти 25 июля в Екатеринбурге на "Екатеринбург-Арене".