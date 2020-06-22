Егорян: появление нового зала фехтования в Химках благодаря победам на Играх вдохновляет

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Появление нового зала фехтования, который откроется в ближайшее время в подмосковных Химках, вдохновляет, ведь он был обещан российским фехтовальщикам после победы на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Такое мнение ТАСС высказала двукратная олимпийская чемпионка 2016 года в фехтовании на саблях Яна Егорян.

Ранее пресс-служба Федерации фехтования России сообщила, что согласно поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева от 25 августа 2016 года в химкинской спортивной школе олимпийского резерва был выделен новый фехтовальный зал в строящемся многофункциональном физкультурно-оздоровительном комплексе. В нем также будут функционировать секции плавания, хоккея и фигурного катания. Строительство объекта рассчитывают завершить в сентябре - октябре 2020 года, площадь зала для фехтования составит 565 кв. м.

"Химкинская школа фехтования традиционно считается одной из самых сильных в России, плюс ко всему она специализируется на всех видах оружия. После нашего успешного выступления на Играх в Рио-де-Жанейро руководство Московской области пообещало нам новый зал, и вот уже совсем скоро он у нас появится, за что мы очень благодарны. Вдохновляет, когда наши победы помогают развиваться любимому виду спорта", - сказала Егорян.

Сборная России по фехтованию выиграла на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро золото в женской командной сабле, мужской командной рапире, женской индивидуальной рапире, женской индивидуальной сабле; серебро в женской индивидуальной сабле; бронзу в женской командной шпаге и мужской индивидуальной рапире.