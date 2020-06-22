СМИ: тренер Джоковича заразился коронавирусом

Это стало известно по итогам тестирования участников выставочного турнира Adria Tour в хорватском Задаре. Также заразились теннисисты Борна Чорич, Григор Димитров и его тренер Кристиан Грох. Среди остальных 19 спортсменов и тренеров коронавируса не выявлено.

Лидер мирового рейтинга Джокович пока не имеет симптомов заболевания, в понедельник он вернется в Сербию, где пройдет тестирование. В финале выставочного турнира Джокович должен был встретиться с россиянином Андреем Рублевым, но из-за выявления коронавируса у Димитрова турнир был отменен.