Пять футболистов "Црвены Звезды" заразились коронавирусом

ТАСС, 22 июня. Пять игроков сербского футбольного клуба "Црвена Звезда" инфицированы коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Заразились Марко Гобельич, Негос Петрович, Душан Йованчич, Марко Конатар и Бранко Йовичич. Игроки чувствуют себя хорошо, некоторые не имеют симптомов, все пятеро находятся на карантине и регулярно связываются с медицинским штабом команды. Перед матчем заключительного тура чемпионата Сербии некоторые игроки почувствовали недомогание и не были допущены к игре. В случае получения отрицательных тестов они смогут начать подготовку к следующему сезону.

20 июня состоялся последний тур чемпионата Сербии, всего после возобновления было проведено четыре тура, "Црвена Звезда" стала чемпионом. Также команда провела два матча в Кубке Сербии, включая полуфинальную встречу против "Партизана" (0:1). Матчи чемпионата и кубка страны проходили со зрителями.