Клуб ПФЛ "Звезда" возобновит тренировки, несмотря на коронавирус у двух игроков

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Клуб Олимп - Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) "Звезда" выявил три случая заражения коронавирусом в команде. Об этом сообщает пресс-служба пермского клуба.

Тесты показали наличие заражения коронавирусом у футболистов Рустама Вазитдинова и Александра Мосунова, а также массажиста Андрея Комыслянова. Все инфицированные изолированы от команды и позднее пройдут повторное тестирование.

Клуб получил разрешение на возобновление тренировок, к которым с 23 июня приступят все игроки с отрицательными результатами тестов.

По итогам досрочно завершенного первенства ПФЛ "Звезда" стала седьмой в таблице зоны "Урал-Приволжье".