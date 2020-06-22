Тренер молодежки "Ростова" считает, что при переносе игр не должно быть двойных стандартов

В пятницу "Ростов" в гостевом матче 23-го тура РПЛ уступил "Сочи" со счетом 1:10. В составе "Ростова" на матч приехали игроки клубной академии, поскольку основная обойма футболистов находится на карантине после выявления коронавируса у шестерых человек, а с переносом игры сочинский клуб не согласился. Спустя два дня после игры "Сочи" - "Ростов", 21 июня, РФС объявил о переносе матча "Краснодар" - "Динамо" с вечера этого же дня на 19 июля, причина была связана с тем, что у трех игроков московского клуба был диагностирован коронавирус. Главный тренер основного состава "Ростова" Валерий Карпин в разговоре с ТАСС в резкой манере высказался по поводу сложившейся ситуации, сравнив чемпионат с первенством водокачки.

"Я могу полностью согласиться с мнением Валерия Георгиевича и сказать, что не могут быть двойные стандарты. Должно приниматься одинаковое решение. Да, "Ростов" заявлял о том, что он готов играть после пандемии, но то, что случилось, не совсем правильно. Так нечестно!" - заявил собеседник агентства.

"Для всех команд должны быть единые правила, РПЛ должна самостоятельно принимать решения, исходя из сложившейся ситуации. Это ненормально, когда мальчишки 16-19 лет выходят на поле против футболистов намного старше. Слава господу, что у нас не было ни одной серьезной травмы", - резюмировал Тедеев.