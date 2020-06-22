РУСАДА не проводило тестирование футболистов на матчах возобновленного чемпионата России

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА), возобновившее тестирование спортсменов 18 июня, не отправляло своих инспекторов допинг-контроля на матчи Тинькофф - Российской премьер-лиги, которые проходили с 19 по 21 июня. Об этом сообщила ТАСС заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.

"За пять дней работы нашими инспекторами допинг-контроля было отобрано 45 проб, - заметила Пахноцкая. - Восемь миссий оказались неудачными по причине отсутствия спортсменов по указанным ими адресам. Проверку прошли представители тяжелой и легкой атлетики, плавания, лыжных гонок, регби, художественной гимнастики, пауэрлифтинга, велоспорта, тенниса, каратэ и спортивной борьбы".

"Но мы пока не тестировали футболистов. Это связано с тем, что, во-первых, футбол не является высокорисковым видом спорта, поэтому большой необходимости сразу приступать к тестированию футболистов не существует. Во-вторых, мы учитывали неблагоприятную эпидемиологическую обстановку и не стали подвергать риску заражения коронавирусом наших сотрудников. Однако на следующие матчи РУСАДА вполне может прийти", - подчеркнула собеседница ТАСС.

Чемпионат России возобновился 19 июня матчами 23-го тура, для команд прописан строгий регламент с учетом рекомендаций Роспотребнадзора. Из-за случаев заражения коронавирусом на карантин были вынуждены уйти "Ростов" и "Динамо". В связи с этим "Ростов" выставил на гостевую игру с "Сочи" футболистов академии, а матч "Краснодар" - "Динамо" был перенесен с 21 июня на 19 июля.